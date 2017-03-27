Российская гимнастка Аверина за день выиграла три золота на этапе Гран-при

Россиянка Дина Аверина выиграла три золотые медали во второй день третьего этапа Гран-при по художественной гимнастике во французском Тье. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Аверина первенствовала в упражнениях с обручем, мячом и булавами. Аверина набрала 19,350 балла в упражнениях с обручем, второй стала другая россиянка Юлия Бравикова (19,150), третьей — спортсменка из Франции Ксения Мустафаева (18,300). В упражнениях с мячом Аверина набрала 18,900 балла. Серебро у Виктории Мазур из Украины (18,650), бронза — у Бравиковой (17,550). Тройка призеров в упражнениях с булавами выглядит следующим образом: Аверина (19,400), Бравикова (18,300) и белоруска Алина Гарнашко (18,200).

В упражнениях с лентой Аверина стала второй (17,600), золото у Бравиковой (18,550), бронза — у Мустафаевой (17,050).

25 марта Аверина выиграла золото Гран-при в многоборье. Второе место заняла представительница Белоруссии Катерина Галкина, третьей стала Бравикова.

18-летняя Аверина дважды выигрывала чемпионат России, 10 раз становилась обладателем золота Кубка мира, неоднократно побеждала на других международных соревнованиях.