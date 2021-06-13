Мексиканец «задушил» соперника и стал новым чемпионом UFC

Мексиканский боец смешанного стиля (ММА) Брэндон Морено «задушил» бразильца Дейвесона Фигередо и стал новым чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Видео предоставлено правообладателем.

Ивент прошел в ночь на 13 июня. Бой завершился в третьем раунде. На кону стоял титул чемпиона промоушена в наилегчайшем весе. Морено стал первым обладателем пояса UFC из Мексики.

Морено за карьеру провел 26 поединков. Он одержал 19 побед, потерпел пять поражений, еще один бой с его участием завершился вничью. Фигередо потерпел второе поражение в 22 боях. Еще один бой с его участием также завершился вничью.

В главном поединке вечера новозеландец Исраэль Адесанья встретился с итальянцем Марвином Веттори и отстоял титул в среднем весе.