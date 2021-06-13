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Захарова рассказала об отношении обычных европейцев к России

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Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Простые граждане стран Европейского союза воспринимают Россию как необходимого партнера, а не как противника. Об этом в своем Telegram рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она указала на опрос, проведенный институтами YouGov и Datapraxis среди граждан 12 стран Евросоюза. Выяснилось, что обычные европейцы считают и Вашингтон, и Москву преимущественно «необходимым партнером». «Совсем не как "противника", образ которого пытается навязать им политический и медийный истеблишмент», — отметила дипломат.

Также Захарова обратила внимание, что аналогичное мнение у европейцев сложилось и к Британии.

Ранее бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес сравнил Россию с гитлеровской Германией и предложил запретить всем россиянам въезд на территорию Европейского союза. Позднее в Госдуме предположили, что Ильвес либо болен, либо относится к группе тех людей, которые не знают, что придумать, и просто играют на каких-то пиар-ходах вокруг себя, а больше ни на что не способны.

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