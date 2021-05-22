Иностранный журналист перечислил «вызывающие улыбку» у европейцев вещи россиян

Перечислены свойственные русскому гардеробу вещи, которые «вызывают улыбку» у европейцев. Соответствующая статья опубликована в эстонской газете Postimees.

По мнению иностранного журналиста, русские носят «вычурную» и непрактичную одежду, а также «гонятся за брендами » и «забывают о комфорте». Как считает автор, у россиян будто бы «не хватает чувства меры»: они надевают обтягивающие и короткие платья, украшенные «дерзкими принтами, стразами и пайетками», делают «сложные прически» и «яркий макияж». При этом одежда от модных брендов, которую предпочитают россияне, стоит «заоблачно дорого», утверждается в публикации.

Журналист рассказал, что европейцам непонятно, зачем в России носят шубы. По его мнению, русские морозы не являются основанием для покупки вещи, так как есть «менее дорогостоящая» альтернатива — пуховик.

Эстонец также отметил, что русские предпочитают носить минимум одежды на отдыхе, невзирая на свой возраст и комплекцию. «Европейцы, например, привыкли купаться в шортах-бермудах и закрытых купальниках», — говорится в статье.

Автор обратил внимание еще на одно отличие русских — у себя дома они носят домашние халаты. В других странах люди привыкли носить одежду, в которой можно было бы сразу выйти на улицу или в магазин, утверждает он.

Ранее блогер из России рассказала о действиях соотечественников за шведским столом, которые приводят иностранцев в ужас. По ее словам, европейцы недоумевают из-за привычки накладывать много еды в тарелку и приходить в ресторан в пляжной одежде. Автор добавила, что кричать на поваров и официантов в ресторанах также считается дурным тоном.