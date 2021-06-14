Фернандес рассказал об обстановке в сборной России после поражения от Бельгии

Защитник московского ЦСКА и сборной России Марио Фернандес рассказал об обстановке в национальной команде после поражения в матче первого тура чемпионата Европы по футболу от Бельгии. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Футболист заявил, что команда расстроилась после поражения, однако теперь пребывает в хорошем расположении духа, так как впереди два важных матча. «Нам надо делать только то, что просит тренер. У нас и три года назад была сильная команда и сейчас. Не надо нас хоронить», — отметил Фернандес.

13 сборная России c разгромным счетом 0:3 проиграла бельгийцам, установив антирекорд в чемпионате Европы. Это самое крупное поражение команды, игравшей на своем поле, в истории турнира.

В следующем матче сборная России сыграет с командой Финляндии. Встреча пройдет 16 июня и начнется в 16:00 по московскому времени.

Фернандес оформил российское гражданство 2016-м и получил право выступать за сборную. Он принял участие в чемпионате мира-2018, где в составе команды добрался до четвертьфинала турнира.

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