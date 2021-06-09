Бразилец из сборной России описал отношение к творчеству Киркорова

Защитник московского ЦСКА и сборной России Марио Фернандес описал отношение к творчеству певца Филиппа Киркорова. Его слова приводит РИА Новости.

Бразилец заявил, что знаком с композициями исполнителя, и назвал Киркорова хорошим певцом. Он также отметил, что ему удалось пообщаться с артистом, когда тот приезжал на базу команды. «Было смешно, когда Киркоров перепутал Оздоева со мной», — добавил футболист.

5 июня Киркоров исполнил гимн России перед товарищеским матчем отечественной команды с Болгарией. В том матче россияне победили со счетом 1:0.

Фернандес играет за ЦСКА с 2012 года. В составе красно-синих он трижды становился чемпионом России, три раза выигрывал Суперкубок России и один раз — Кубок страны. В 2016-м защитник оформил российское гражданство и получил право выступать за сборную. Он дебютировал в октябре 2017-го и принял участие в чемпионате мира-2018, где в составе команды добрался до четвертьфинала турнира.