Гимн России перед футбольным матчем с Болгарией исполнит Киркоров

Филипп Киркоров исполнит гимн России перед товарищеским футбольным матчем с Болгарией, который пройдет в Москве. Об этом сообщается в Twitter российской сборной.

Встреча состоится 5 июня на «ВТБ Арене» и станет для россиян последней перед стартом на чемпионате Европы. Болгария не смогла квалифицироваться на турнир.

Чемпионат Европы был перенесен на год из-за пандемии коронавируса. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах Старого света. Сборная России на групповом этапе сыграет с Данией, Финляндией и Бельгией.

Киркоров родился в болгарской Варне, он получил звания народного артиста России, Украины и Молдавии. 54-летний певец имеет российское и болгарское гражданства.