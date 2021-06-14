Порошенко рассказал о связи патриотизма Зеленского и российских денег

Бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал о связи патриотизма нынешнего лидера страны Владимира Зеленского и российских денег. Политик высказался на своей странице в Twitter.

По словам Порошенко, маска «государственника» спала с Зеленского, когда появилась возможность показать в российском кинопрокате фильм «Папик». Отмечается, что ленту сняла киностудия «Квартал 95», которую основал действующий президент Украины.

«Патриотизм Зеленского заканчивается там, где начинаются российские деньги за показ фильма "Папик"», — подчеркнул политик. По его словам, украинские власти получают поддержку населения за счет обещаний бороться с олигархами, однако сами позволяют группе олигархов зарабатывать на продукте студии Зеленского.

11 июня сообщалось, что Порошенко раскритиковал Зеленского за его неспособность отыскать способ вернуть на родину оказавшихся в плену украинских граждан и назвал такое поведение скотством. По словам политика, с апреля 2020 года на подконтрольную правительству территорию не вернулся ни один заложник, тогда как за годы его правления (2014-2019) — почти 3,3 тысячи.

«Квартал 95» — украинская компания, занимающаяся производством аудиовизуального контента и концертной деятельностью. Она была создана в 2003 году на базе команды КВН «95-й квартал», лидером которой был Зеленский. До победы в выборах он также занимал должность художественного руководителя студии.