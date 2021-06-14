Главный тренер сборной Украины прокомментировал поражение команды от Нидерландов

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал поражение команды от Нидерландов в матче первого тура чемпионата Европы по футболу. Его слова приводятся на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Шевченко поблагодарил футболистов своей команды, заявив, что они нашли в себе силы переломить ход игры при счете 0:2 и перейти в атаку. По его мнению, добиться нужного игрового баланса команде помогла смена схемы. «Игра была очень быстрая, интересная, со множеством моментов у обеих команд», — подытожил специалист.

Встреча между Нидерландами и Украиной состоялась в Амстердаме 13 июня и завершилась победой голландцев со счетом 3:2. Украинцы уступали 0:2, сравняли счет, но пропустили на последних минутах. У украинцев забивали Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук. В составе соперника отличились Жоржиньо Вейналдум, Ваутер Вегорст. Решающий мяч забил Дензел Дюмфрис.

Чемпионат Европы продлится до 11 июля. Действующий чемпион континента — сборная Португалии.