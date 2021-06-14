Эксперты назвали способы избавления от телефонного спама

Россиянам назвали способ избавиться от агрессивного телефонного маркетинга. Что делать, если нежелательные звонки не прекращаются, рассказали эксперты в разговоре с «Известиями».

Директор по маркетингу «СберСервис» Максим Чубак отметил, что если вам поступают звонки с рекламой, следует сразу попрощаться и положить трубку. Лучше попросить у звонящего адрес сайта, на котором вы сможете подробнее почитать про предложение и саму организацию. Эксперт предупредил, что если вы решили продолжить разговор, то не стоит верить всему, что вам говорят.

Юрист Евгения Фурина напомнила, что распространение рекламы по телефону допускается только тогда, когда абонент заранее дал на это согласие. Поэтому при поступлении нежелательных звонков, поинтересуйтесь у звонящего, есть ли у него согласие на обработку ваших персональных данных и согласие на получение рекламы по телефону — и если да, то откуда. Если ваш вопрос игнорируют, необходимо направить в компанию письмо о том, что вы не давали такого согласия, и потребовать прекратить неправомерные действия. Если это не помогает — жалуйтесь в прокуратуру, ФАС, Роспотребнадзор и Роскомнадзор.

По словам основателя международной компании Involta Алекса Концова, во избежание телефонного спама следует соблюдать «цифровую гигиену». В частности, следует внимательно читать пункт о рекламе в договорах и при оформлении разных карт, пользоваться режимом «инкогнито» в браузерах мобильных устройств и не оставлять без необходимости свой номер телефона. Также не следует публиковать свои контакты в открытых профилях в соцсетях. Помимо этого предотвратить телефонный спам помогут специальные приложения, которые позволяют узнать, кто звонит, и блокировка номера.

Ранее стало известно, что телефонные мошенники придумали новую схему обмана россиян. Преступники начали разыгрывать ситуацию с «бандитами и полицейским». Сначала жертве звонит «участковый» и предупреждает о появившейся в районе банде вымогателей. После поступает звонок от «члена ОПГ» с угрозами семье жертвы, если тот не переведет деньги на названный счет. Напуганный обыватель звонит «участковому», и тот предлагает выполнить требования, чтобы поймать преступника с поличным.