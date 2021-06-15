52-летняя модель показала фигуру в разных купальниках и взволновала фанатов

Датская супермодель Хелена Кристенсен (Helena Christensen) приняла участие в новой откровенной фотосессии и взволновала поклонников. Соответствующая серия снимков появилась на ее странице в Instagram.

52-летняя знаменитость показала свою фигуру в разных купальных костюмах бренда Staerk&Christensen. Так, на одном из снимков она запечатлена в слитном черном купальнике с глубоким декольте и соломенной широкополой шляпе. На втором фото Кристенсен позирует в черном бикини, а на третьем — в белом слитном купальнике с открытой спиной, лежа возле воды. Публикация набрала почти 17 тысяч лайков.

Пользователи сети оценили внешний вид модели в комментариях. «Ты сейчас сногсшибательнее, чем 30 лет назад. Как это вообще возможно?», «Королева», «Самый настоящий идол», «Какая невероятная фигура!», «Очень красиво, ты словно не из этой планеты», «Ты совершенно не состарилась, выглядишь так, будто тебе 20. Поистине прекрасная!» — восхищались они.

Ранее в июне Хелена Кристенсен снялась топлес на природе. Знаменитость попозировала в различных купальниках во время отдыха. Так, например, ее запечатлели без бюстгальтера в желтых плавках на завязках бренда Staerk&Christensen рядом с деревом.