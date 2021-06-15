Российский боец-тяжеловес вспомнил о попытке разобраться с автохамом

Российский боец смешанного стиля (MMA) Виталий Минаков в интервью YouTube-каналу Александра Лютикова вспомнил о попытке разобраться с автохамом.

Минаков рассказал, что из-за паузы в выступлениях он стал более агрессивным. «Ехал с женой и маленьким ребенком, когда какой-то клоун на дороге обогнал меня и резко дал по тормозам. Я попытался обогнать его, но он не дал этого сделать. Тогда я очень разозлился и хотел разобраться с ним», — поделился подробностями боец.

По словам Минакова, жена останавливала его. Спортсмен попытался высадить супругу с ребенком из машины, но пока делал это, обидчик уже уехал. «Ну и хорошо, что я его не нашел», — подытожил Минаков.

В декабре 2019 года Минаков назвал отсутствие американской визы концом профессиональной карьеры. У россиянина, испытывающего трудности с визой, есть действующий контракт с промоушеном Bellator, по которому он должен провести еще четыре поединка.

36-летний Минаков четырежды становился чемпионом мира по самбо. В MMA россиянин, выступающий в тяжелом весе, одержал 23 победы и потерпел одно поражение. Последний поединок он провел 24 августа 2019 года, победив нокаутом американца Тимоти Джонсона на турнире Bellator 225.