Российский боец Минаков прокомментировал первое поражение в карьере

Российский боец смешанного стиля (MMA) Виталий Минаков прокомментировал поражение французу Чейку Конго на турнире Bellator 216. Его слова приводит ТАСС.

34-летний Минаков рассказал, что был госпитализирован и покинул больницу только за пять дней до выступления. У бойца диагностировали флегмону — гнойное воспаление в икроножной мышце. Во время тренировки у него поднялась температура до 41 градуса. Бойцу был назначен курс антибиотиков.

Несмотря на состояние здоровья, Минаков не стал отказываться от боя. «Понимал, что бороться получится, а вот на "лапах" до боя работал три раунда по пять минут. Считал, что в стойке меня хватит на 15 минут, но, к сожалению, этого не произошло», — заключил Минаков.

17 февраля россиянин потерпел первое поражение в карьере, уступив Конго единогласным решением судей. Француз, благодаря победе над Минаковым, стал претендентом на титул чемпиона Bellator в тяжелом весе. Действующий обладатель пояса — американец Райан Бэйдер, нокаутировавший в финале Гран-при тяжеловесов другого российского бойца Федора Емельяненко.

Минаков четырежды становился чемпионом мира по самбо. В MMA россиянин одержал 21 победу и потерпел одно поражение.

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