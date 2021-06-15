Песков уточнил длительность переговоров Путина и Байдена

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что переговоры российского лидера Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом в Женеве продлятся четыре-пять часов. Точное время Песков назвал во вторник, 15 июня, передает ТАСС.

По его словам, отведенное для беседы время рассчитывалось с учетом «перерывов и смены форматов».

Встреча Путина и Байдена пройдет 16 июня в Женеве. В Белом доме рассказали, что политики поговорят о ситуации на Украине и в Белоруссии. Кроме того, в Вашингтоне хотят обсудить контроль над вооружениями и тему соблюдения прав человека.

Ранее сообщалось, что, согласно плану, саммит начнется в 14:15 по московскому времени в узком составе. В 15:30 стороны перейдут к переговорам в расширенном составе, которые будут состоять из двух частей. Через 4 часа 45 минут после начала саммита президенты будут готовы рассказать о деталях переговоров на пресс-конференциях.