Испания потратит деньги ЕС на конкуренцию с Илоном Маском

Правительство Испании решило потратить средства фонда борьбы с коронавирусом на развитие индустрии электрокаров и инфраструктуры подзарядки автомобилей. Для помощи местным производителям конкурировать с Tesla Илона Маска власти направят несколько миллиардов евро, пишет Associated Press.
Испания занимает второе место в Европе по производству авто, но отстает в части электромобилей и гибридов. Руководство страны нашло шанс подтолкнуть автомобилестроительную отрасль к «зеленому» производству и почти в десять раз увеличить количество зарядных станций в городах благодаря поддержки Евросоюза. Из своей доли в 140 миллиардов евро (166 миллиардов долларов) из фонда для преодоления пандемии коронавируса Испания потратит на новую инициативу около пяти миллиардов (шесть миллиардов долларов) в течение трех лет.
Продвижение индустрии электромобилей поможет автовладельцам переключиться на экологичный транспорт, считают парламентарии, сейчас в стране их 11,5 тысячи, к 2024 году количество точек для подзарядки нарастят до 100 тысяч. Власти активизируют автомобильную промышленность и залежи лития — ключевого материала для производства аккумуляторов к электромобилям. В стране построят аккумуляторный завод, запустят ряд предприятий для сборки авто и компаний по разработке программного обеспечения. В ближайшие пару лет на дороги намерены вывести еще 250 тысяч электрокаров в дополнение к имеющимся 96 тысячам. В 2020 году Испания произвела 2,2 миллиона авто, из них только 140 тысяч были электрическими или гибридными, по данным Испанской ассоциации производителей автомобилей и грузовиков.
Мероприятия помогут сократить выбросы CO2 в Испании до 2024 года на 450 тысяч тонн, согласно прогнозам правительства, что станет частью общего перехода государства на возобновляемые источники энергии к 2050 году в рамках целей ЕС.
«По сравнению с другими странами Центральной и Восточной Европы, которые все еще используют на ископаемое топливо, Испания может полагаться на возобновляемые источники энергии, так как у нее достаточно ветра и солнца», — высказался государственный секретарь по вопросам промышленности Рауль Бланко.
Развитие производства электрокаров в мире является одним из способов сократить вредные выбросы углекислого газа в атмосферу и избежать глобального потепления. Для стран Европы инвестиции в «зеленую» экономику должны составлять не менее 37 процентов индивидуальной доли в фонде ЕС для борьбы с коронавирусом. Дания заявила о планах направить на «зеленые» программы 1,9 миллиарда долларов (около 60 процентов выделенных Евросоюзом средств), Греция —14,14 миллиарда долларов.