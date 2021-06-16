В Австралии развеяли миф об «упадке» России

Австралийский журналист Адам Крейтон (Adam Creighton) развеял миф об «упадке» России. В своей статьей для издания The Australian он подчеркнул, что военная и экономическая мощь страны гарантирует ей место в списке крупных игроков на поколение вперед.

Как пишет журналист, Россия находится на шестом месте в мире по объему военных исследований и разработок. Приоритетное внимание в стране уделяется беспилотникам, автономным транспортным средствам и технологиям машинного обучения.

Кроме того, по словам Крейтона, Россия имеет 600 миллиардов долларов в валютных резервах. Это говорит о хорошем состоянии государственных финансов. При этом, несмотря на отставание от западных стран по ряду показателей, страна имеет контроль над большим числом ресурсов.

При этом Крейтон заявил, что Россия представляет угрозу как для США, так и для Австралии, хотя первое место в противостоянии с двумя странами занимает Китай.

Ранее главнокомандующий вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден призвал внимательно следить за действиями России и быть готовыми к войне. По его словам, Швеции стоит опасаться «гибридных и нелинейных» атак со стороны Москвы и готовиться к ответу.