Армию Швеции призвали готовиться к войне с Россией

Главнокомандующий вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден призвал внимательно следить за действиями России и быть готовыми к войне. Его слова приводит газета Aftonbladet, перевод статьи опубликовал сайт «ИноСМИ».

Бюден предупредил об угрозе королевству, которую видит в России. «Мы не можем исключать вооруженного нападения», — заявил главнокомандующий.

По его словам, Швеции стоит опасаться «гибридных и нелинейных» атак со стороны Москвы и готовиться к ответу.

В начале июня журналист из США Марк Эпископос в статье журнала National Interest оценил шансы Украины в случае военного столкновения с Россией. По его словам, у Киева отсутствует вооружение, способное преодолеть сложную российскую противоракетную оборону. Например, установленные в Крыму зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф» представляют серьезную опасность, поскольку способны поражать цели на расстоянии 400 километров. Кроме того, у Киева недостаточно танков, чтобы противостоять российским Т-90А и самоходным гаубицам 2С19 «Мста».