Чех получил 20 лет тюрьмы за участие в боях на стороне ЛНР

Суд в Праге приговорил гражданина Чехии Мартина Кантора к 20 годам тюремного заключения за участие в боях на стороне самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщает чешское издание Novinky.

По данным издания, чех отправился сражаться в Донбасс на стороне ополченцев в 2015 году. О своей поездке он подробно рассказывал друзьям, которые в итоге стали главными свидетелями обвинения в суде.

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Как утверждала в ходе судебного процесса сторона обвинения, Кантор был членом разведывательно-диверсионной группы и лично устанавливал мины в районе линии разграничения. Суд счел, что часть доказательств, представленных в деле, не может подтверждать версию обвинения, однако доброволец, «вне всяких разумных сомнений», виновен и должен понести наказание.

На судебное заседание Кантор, по данным издания, не явился. На процессе один из его друзей рассказал, что Кантор не вернулся на родину из Донбасса, а он сам в 2016 году получил по почте соболезнования в связи со смертью друга. Тем не менее официально подтвердить гибель Кантора не удалось. Приговор был объявлен заочно.

Ранее украинский генерал признался, что республика начала готовиться к войне с Россией сразу после Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности в 2007 году. Он пояснил, что Генеральный штаб прорабатывал сценарии боестолкновений в Крыму и Донбассе, однако в 2014 году Москва все равно застала Киев врасплох.