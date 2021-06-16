Экономика
 
Последние новости
В Кремле оценили встречу Путина и Байдена
В МИД назвали важный итог саммита Путина и Байдена
Испания потратит деньги ЕС на конкуренцию с Илоном Маском
Разрешена загадка возникновения гигантских космических взрывов
Кадыров рассказал о перспективе введения жестких ограничительных мер в Чечне
Проценко рассказал о привившихся пациентах с коронавирусом
Байден заявил о наступлении в мире переломного момента
Зеленский ответил на вопрос о Путине на русском языке
Байден начал говорить о Путине с фразы «президент Тра…»
Новости партнеров
Прослушать новость

Россия начала развиваться быстрее Запада и Китая

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Евгений Павленко / «Коммерсантъ»

В рейтинге стран мира по оценке устойчивого экономического развития (SEDA — Sustainable Economic Development Assessment) Россия в 2020 году заняла 53-е место и набрала 56,41 балла, при этом обогнав по скорости изменений к лучшему страны Запада и Китай. Такие выводы следуют из данных ежегодного индекса (есть в распоряжении «Ленты.ру»), составляемого The Boston Consulting Group (BCG).

Авторы исследования проанализировали ряд параметров, включая и экономические показатели, и показатели в сфере здравоохранения и образования, и на их основании вывели итоговую оценку, которая должна отражать уровень благополучия граждан.

Первые пять позиций общего рейтинга SEDA в 2020 году заняли Швейцария (87 баллов), Норвегия (86,5 балла), Финляндия, Исландия (84,2 балла у обеих стран), Австрия (83,9). При этом российский показатель SEDA в 56,41 балла стал самым высоким для страны за всю историю рейтинга, говорится в исследовании.

53
место
заняла Россия в рейтинге стран мира по оценке устойчивого экономического развития

При оценке государств исследователи анализируют в том числе экономическую стабильность. Самых заметных улучшений Россия достигла именно в этой области, повысив результат с 72 до 80, рассказал управляющий директор и партнер BCG, глава экспертной практики по работе с госсектором в стране Дмитрий Гаранин.

Уровень занятости населения в России получил оценку в 63,9 балла, сфера здравоохранения — в 82,1 балла, образования — 65,3 балла, инфраструктура — 79,7 балла. Равенство оценено в 75,1 балла, гражданское общество — в 46,2. Более низкие показатели у уровня доходов (35,6), состояния окружающей среды (31,6) и системы госуправления (31,5).

Рекорды скорости

Однако в темпах улучшения общего итогового показателя устойчивого экономического развития Россия обогнала страны Европы, США и Китай. По сравнению с 2016 годом результат страны вырос на 3,49 балла. Оценка Соединенных Штатов, в свою очередь, снизилась (76,87 в 2020-м по сравнению с 77,12 пятью годами ранее), а Китаю удалось увеличить показатель на 3,15 (52,73 против 49,59).

Все европейские страны добились меньших успехов. Сопоставимые с Россией темпы показали лишь Литва (пятилетний рост в 3,06 балла до уровня 69,52) и Латвия (плюс 2,91 до 66,88 балла). Самое серьезное падение в Евросоюзе — у Люксембурга: оценка снизилась на 1,53 балла, что, впрочем, не помешало стране занять десятое место в общем рейтинге с показателем в 81,45.

Более высокие, чем Россия, темпы роста показали Армения, Мьянма, Руанда, Бангладеш, Камбоджа и Перу, но в общем списке по уровню SEDA они занимают более низкие места. Лидер по скорости изменений — Армения — находится на 59-й строчке.

Коронавирусные потрясения

При представлении рейтинга за 2020 год BCG проанализировала основные тенденции, характерные для мировой экономики в период коронавирусного кризиса. Специалисты обратили внимание на ряд закономерностей, которые уже сейчас можно вывести из статистических данных несмотря на то, что полноценно оценивать успехи государств в условиях пандемии пока рано.

Те страны, которые вкладываются в различные направления развития — образование, здравоохранение, инфраструктуру — смогли в большей степени сгладить социально-экономический шок, вызванный пандемией. Государства с более высоким показателем SEDA сталкиваются с меньшим негативным влиянием кризиса. Их благополучие и стало своего рода стабилизатором, который позволил амортизировать шок.

Государства, которые с момента мирового финансового кризиса успешно конвертировали богатство, то есть доход на душу населения, в высокие показатели благополучия, столкнулись с меньшим замедлением темпов экономического роста в 2020 году, чем те, кому это не удавалось. Кроме того, странам с высоким уровнем SEDA гораздо лучше удалось справиться с увеличением безработицы на фоне коронавирусного кризиса.

Однако пандемия так или иначе привела к росту социальной напряженности, трудностям на рынках труда и сбоям в системах здравоохранения даже в благополучных странах, отметили специалисты BCG. В развивающихся экономиках кризис увеличил уровень неравенства.

Как жить дальше

При этом государствам, по мнению аналитиков, нужно не только продолжать справляться с актуальными проблемами пандемии, но и готовиться к будущим вызовам. Такие потрясения, как COVID-19, дают возможность начать широкие реформы для достижения общего социального благополучия.

Достижению подобной цели, считают эксперты BCG, может способствовать концентрация на трех направлениях развития. В первую очередь специалисты указывают, что необходимо активизировать усилия для противостояния климатическим изменениям: обратить внимание на возобновляемую энергетику и поддержку занятости в «зеленом» секторе экономики, при этом объединяя усилия на международном уровне.

Другим важным направлением в BCG считают цифровизацию, которая, по их данным, способствует конвертации доходов в благополучие страны. Следует развивать программы цифровых государственных услуг и при этом обращать внимание на вопрос безопасности данных при сборе информации о гражданах.

Наконец, серьезное внимание необходимо уделить и вопросам социальной защиты. По данным одной из структур Организации Объединенных Наций, к социально незащищенным слоям все еще принадлежит более половины населения планеты, а примерно у 40 процентов людей нет доступа к медицинскому страхованию или государственной системе здравоохранения. Внедрение механизмов социальной защиты в перспективе может способствовать продуктивности экономики и снизить уровень неравенства, заключают авторы исследования.

В марте специалисты BCG также обратили внимание на другие последствия пандемии: люди стали реже переезжать из-за работы, однако их также стали привлекать страны, которые эффективнее противостоят коронавирусу. В опросе участвовали 209 тысяч респондентов из 190 государств.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Путин оценил восстановление экономики России
Половина россиян согласились бросить Россию ради работы
Россию сочли очень благополучной страной
Другие материалы рубрики
Экономика00:0112 мая

Высокогорный бюджет.

Северному Кавказу решили дать еще больше денег. Почему все прошлые планы его развития не сработали?
13:5315 июня

Независимые экологи не нашли загрязнений на реке Колва

11:4215 июня

Китай закрытием одного порта поставил мировую торговлю под угрозу

10:0715 июня

Офшоры назвали обязательными для госзаказа в России

Экономика00:01 2 мая

Бизнес в клеточку.

Труд заключенных — прибыльное дело. Сколько зарабатывает на колониях Россия?
09:3315 июня

России стало не хватать макулатуры

08:0115 июня

Россияне захотели зарабатывать больше 130 тысяч рублей в месяц

07:4515 июня

Названы российские регионы с самыми состоятельными семьями

Экономика00:0129 апреля

«Это была отличная сделка».

Картинки и видео из интернета внезапно стали стоить миллионы долларов. Кто их покупает?
04:0815 июня

Эксперт раскрыл размер самой большой пенсии в России

01:3615 июня

Россияне назвали желаемый размер пенсии

16:2114 июня

Дерипаска отреагировал на отказ суда в отмене санкций США

Россия
«Появятся и другие штаммы»
Почему коронавирус снова бьет рекорды и что ждет заболевших? Отвечает биолог
«Это была чистой воды подстава»
Бывший вице-президент России — о развале СССР, Ельцине и расстреле людей у Белого дома
«Целовались до боли в губах»
Как выглядели эротические игры в Российской империи
Все материалы
Мир
Самолет-разведчик НАТО проследил за полетом Путина в Женеву
Владимир Путин«У нас нет привычки кого-то убивать»
Хакеры, преемник и обмен заключенными — главное из интервью Путина американскому ТВ
В НАТО заявили о первостепенном значении отношений с Россией
Стало известно о новых санкциях ЕС против Белоруссии
Прогремевший на территории армейской части в Колумбии взрыв попал на видео
Добрались до мышей.
Как добывают пропитание жители самой бедной африканской страны?
Все материалы
Бывший СССР
Литва обвинила Белоруссию в гибридных атаках на Европу с помощью мигрантов
Вперед батьки.
Латвия готова на все ради свержения Лукашенко. Почему ей так важно сменить власть в Белоруссии?
Лукашенко уволил управляющего делами президента
Бойцы Туркестанского легиона во Франции. Октябрь-ноябрь 1943 г. «Наша цель — объединение нации»
Почему в Казахстане решили оправдать пособников нацистов и обвинить Россию в геноциде?
Кочарян допустил столкновения после парламентских выборов в Армении
В чем сила?
Как поражение в войне за Нагорный Карабах изменило расклад сил в армянской политике
МИД Украины объяснил нежелание принимать страну в НАТО и вспомнил о России
Все материалы
Экономика
«Газпром» ответил Пашиняну на угрозу уголовными делами
Названы способы выгодно вложить полмиллиона рублей
Белорусская экономика оказалась на грани катастрофы.
Почему Россия вынуждена спасать ее?
Курс рубля отреагировал на встречу Путина и Байдена
«Реакция рынка — позитивная»
Крупнейшие мировые аналитики положительно оценили сделку по продаже доли «Восток Ойла»
«Зонтичный механизм» финансирования привлечет 3 триллиона рублей к 2025 году
Все материалы
Силовые структуры
Владимир Зеленский«Украина была для них раем»
Воры в законе обещают убить Владимира Зеленского. Что стоит за их угрозами?
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
«Ты в него шмальнул!»
Как сибирский поселок стал горячей точкой после случайного выстрела сотрудника ДПС в задержанного
«В ваших детях бесы».
Как россияне попадают в секты, теряют все и совершают страшные преступления
Все материалы
Наука и техника
Жертва давки на Ходынском поле«Ямы наполнялись людьми, толпа шла прямо по ним».
Как коронация Николая II обернулась крупнейшей давкой в истории России
Истинный РОСС.
Россия создает свою космическую станцию. Что о ней известно?
Все материалы
Спорт
Тренер сборной Финляндии отреагировал на поражение от России
Хосе Андраде
Партнерский материал
Черная жемчужина.
«Танцующему» футболисту аплодировал весь мир. Почему он умер в приюте для бездомных?
Уэльс обыграл Турцию на чемпионате Европы
«Нам повезло, что есть VAR»
Помощь судей, супергол Миранчука и травма Фернандеса. Как Россия обыграла Финляндию
Путин отреагировал на победу сборной России над Финляндией
«Наследник» Пеле признался в симпатии к России
 
Черчесов прокомментировал победу над Финляндией
Все материалы
Культура
По мотивам «Властелина колец» снимут аниме
«Умножая Россию саму на себя»
Чем панельки и окраины российских городов привлекли всемирно известного фотографа?
Волочкова подала судебный иск против Большого театра
Что немцу хорошо.
Почему лидер Rammstein помешался на Советском Союзе и захотел стать «своим» для русских
Худрук МХАТа объяснил приглашение Бузовой сыграть роль в спектакле
Бузова посчитала спектакль со своим участием главной премьерой года
Чистая психология.
Привороты, скринлайф и прикладная магия: «Света с того света» возвращается на ТНТ
Все материалы
Интернет и СМИ
Закон о борьбе с онлайн-пиратами в России назвали логичным шагом
Журналисты заметили скрытое послание на встрече Путина с Байденом
На OnlyFans обнаружили детскую порнографию.
 
Врач оценил вероятность нового локдауна в России
«Тебя не будет жалко»
Как блогер Хованский нажил себе врагов по всей России и оказался в тюрьме?
Познер выступил за обязательную вакцинацию россиян
Блогер Хованский задержан по подозрению в призывах к терроризму
Против него возбудили дело из-за песни про «Норд-Ост»
Все материалы
Ценности
Принцесса ДианаВластная красота.
Как женщины королевской семьи веками боролись с правилами дресс-кода и становились идолами моды
«Моногамия нагоняет на меня тоску».
Как Саркози женился на самой сексуальной женщине Франции и пошел под суд за коррупцию
Показ коллекции дизайнера Юлии Далакян на Mercedes Benz Fashion Week Russia, 2021 год«Нам просто денег не хватает».
Почему российская мода не дотягивает до мировой и когда у нее появится шанс обогнать Запад
Уго Чавес«Стыдно быть богатым».
Как президент Венесуэлы 14 лет скрывал свою роскошную жизнь от обедневшего народа
Все материалы
Путешествия
«Местные больше напоминали зверей».
Как россияне попали в самую закрытую страну мира и чуть не застряли в ней навсегда
Россия ужесточила правила въезда из-за границы.
Куда можно уехать, как вернуться в Россию и сколько это стоит
«Замкнутый и всегда одинокий».
Каким был великий Магеллан, зачем он отправился в кругосветное плавание и за что был убит
Все материалы
Из жизни
«Вандализм» черного дятла в заповеднике попал на видео
Диетолог назвала способ есть вкусное и худеть
«Мыла посуду и еле сдерживала слезы»
История россиянки, переехавшей в Италию без знания языка
Россиянин ради денег сымитировал смерть своей матери
Пицца-убийца и педофил с сэндвичами:
как реклама еды сводит людей с ума и заставляет браться за оружие
Мужчина сбросил 85 килограммов за полтора года и рассказал о своем похудении
Все материалы
В России подорожали почти все автомобили Lexus
Гениальное сумасшествие: поразительные автомобили Rinspeed
Путешествуем по вселенной маэстро Франка Риндеркнехта
Honda завершит производство трех моделей
Пять или шесть? Двойная дилемма покупателей Audi и BMW
Audi A6 или BMW 5 — что выбрать, если обе стоят более 6 миллионов?
SsangYong раскрыла внешность своего первого электрокара
Кентавры: невероятные автомобили мотоциклетных брендов
Знакомимся с суперкаром Yamaha и провальным Kawasaki
В России началось производство нового Hyundai Creta
Все материалы
Дом
Москвичи начали снижать цены на квартиры
Американский город уходит под землю:
почему в этом виноваты его жители?
Уникальную квартиру выставили на продажу в Москве
«Как прежде уже не будет»
Россияне массово покидают квартиры ради жизни на природе. Как изменятся цены на дома?
Москва обогнала Лондон по площади пентхаусов
Битое стекло, кусок асфальта и лужа воска:
как выглядят проекты самого странного скульптора мира
Звезда «Фабрики звезд» обращалась к Запашному из-за соседа с диким животным
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы