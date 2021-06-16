Россия начала развиваться быстрее Запада и Китая

В рейтинге стран мира по оценке устойчивого экономического развития (SEDA — Sustainable Economic Development Assessment) Россия в 2020 году заняла 53-е место и набрала 56,41 балла, при этом обогнав по скорости изменений к лучшему страны Запада и Китай. Такие выводы следуют из данных ежегодного индекса (есть в распоряжении «Ленты.ру»), составляемого The Boston Consulting Group (BCG).

Авторы исследования проанализировали ряд параметров, включая и экономические показатели, и показатели в сфере здравоохранения и образования, и на их основании вывели итоговую оценку, которая должна отражать уровень благополучия граждан.

Первые пять позиций общего рейтинга SEDA в 2020 году заняли Швейцария (87 баллов), Норвегия (86,5 балла), Финляндия, Исландия (84,2 балла у обеих стран), Австрия (83,9). При этом российский показатель SEDA в 56,41 балла стал самым высоким для страны за всю историю рейтинга, говорится в исследовании.

53 место заняла Россия в рейтинге стран мира по оценке устойчивого экономического развития

При оценке государств исследователи анализируют в том числе экономическую стабильность. Самых заметных улучшений Россия достигла именно в этой области, повысив результат с 72 до 80, рассказал управляющий директор и партнер BCG, глава экспертной практики по работе с госсектором в стране Дмитрий Гаранин.

Благодаря довольно высокой способности конвертации богатства в благосостояние граждан – 1,12 – наша страна занимает 33-е место в мире. Исследование также выявило положительную динамику в области экологии и цифровизации Дмитрий Гаранин управляющий директор и партнер BCG, глава экспертной практики по работе с госсектором в России

Уровень занятости населения в России получил оценку в 63,9 балла, сфера здравоохранения — в 82,1 балла, образования — 65,3 балла, инфраструктура — 79,7 балла. Равенство оценено в 75,1 балла, гражданское общество — в 46,2. Более низкие показатели у уровня доходов (35,6), состояния окружающей среды (31,6) и системы госуправления (31,5).

Рекорды скорости

Однако в темпах улучшения общего итогового показателя устойчивого экономического развития Россия обогнала страны Европы, США и Китай. По сравнению с 2016 годом результат страны вырос на 3,49 балла. Оценка Соединенных Штатов, в свою очередь, снизилась (76,87 в 2020-м по сравнению с 77,12 пятью годами ранее), а Китаю удалось увеличить показатель на 3,15 (52,73 против 49,59).

Все европейские страны добились меньших успехов. Сопоставимые с Россией темпы показали лишь Литва (пятилетний рост в 3,06 балла до уровня 69,52) и Латвия (плюс 2,91 до 66,88 балла). Самое серьезное падение в Евросоюзе — у Люксембурга: оценка снизилась на 1,53 балла, что, впрочем, не помешало стране занять десятое место в общем рейтинге с показателем в 81,45.

Благодаря довольно высокой способности конвертации богатства в благосостояние граждан – 1,12 – наша страна занимает 33-е место в мире. Исследование также выявило положительную динамику в области экологии и цифровизации Дмитрий Гаранин управляющий директор и партнер BCG, глава экспертной практики по работе с госсектором в России

Более высокие, чем Россия, темпы роста показали Армения, Мьянма, Руанда, Бангладеш, Камбоджа и Перу, но в общем списке по уровню SEDA они занимают более низкие места. Лидер по скорости изменений — Армения — находится на 59-й строчке.

Коронавирусные потрясения

При представлении рейтинга за 2020 год BCG проанализировала основные тенденции, характерные для мировой экономики в период коронавирусного кризиса. Специалисты обратили внимание на ряд закономерностей, которые уже сейчас можно вывести из статистических данных несмотря на то, что полноценно оценивать успехи государств в условиях пандемии пока рано.

Материалы по теме На вес золота Сколько на самом деле стоят продукты в супермаркетах России, Европы и остального мира? Исследование Советский подход Продуктовые карточки помогли выжить людям в СССР. Могут ли их ввести в России и нужно ли это?

Те страны, которые вкладываются в различные направления развития — образование, здравоохранение, инфраструктуру — смогли в большей степени сгладить социально-экономический шок, вызванный пандемией. Государства с более высоким показателем SEDA сталкиваются с меньшим негативным влиянием кризиса. Их благополучие и стало своего рода стабилизатором, который позволил амортизировать шок.

Государства, которые с момента мирового финансового кризиса успешно конвертировали богатство, то есть доход на душу населения, в высокие показатели благополучия, столкнулись с меньшим замедлением темпов экономического роста в 2020 году, чем те, кому это не удавалось. Кроме того, странам с высоким уровнем SEDA гораздо лучше удалось справиться с увеличением безработицы на фоне коронавирусного кризиса.

Однако пандемия так или иначе привела к росту социальной напряженности, трудностям на рынках труда и сбоям в системах здравоохранения даже в благополучных странах, отметили специалисты BCG. В развивающихся экономиках кризис увеличил уровень неравенства.

Как жить дальше

При этом государствам, по мнению аналитиков, нужно не только продолжать справляться с актуальными проблемами пандемии, но и готовиться к будущим вызовам. Такие потрясения, как COVID-19, дают возможность начать широкие реформы для достижения общего социального благополучия.

Достижению подобной цели, считают эксперты BCG, может способствовать концентрация на трех направлениях развития. В первую очередь специалисты указывают, что необходимо активизировать усилия для противостояния климатическим изменениям: обратить внимание на возобновляемую энергетику и поддержку занятости в «зеленом» секторе экономики, при этом объединяя усилия на международном уровне.

Другим важным направлением в BCG считают цифровизацию, которая, по их данным, способствует конвертации доходов в благополучие страны. Следует развивать программы цифровых государственных услуг и при этом обращать внимание на вопрос безопасности данных при сборе информации о гражданах.

Наконец, серьезное внимание необходимо уделить и вопросам социальной защиты. По данным одной из структур Организации Объединенных Наций, к социально незащищенным слоям все еще принадлежит более половины населения планеты, а примерно у 40 процентов людей нет доступа к медицинскому страхованию или государственной системе здравоохранения. Внедрение механизмов социальной защиты в перспективе может способствовать продуктивности экономики и снизить уровень неравенства, заключают авторы исследования.

В марте специалисты BCG также обратили внимание на другие последствия пандемии: люди стали реже переезжать из-за работы, однако их также стали привлекать страны, которые эффективнее противостоят коронавирусу. В опросе участвовали 209 тысяч респондентов из 190 государств.