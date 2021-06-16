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Директора взорвавшейся в Новосибирске заправки арестовали

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Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Новосибирске арестовали директора взорвавшейся газовой автозаправки Романа Гармидера. Об этом в среду, 16 июня, сообщает Центральный районный суд Новосибирска.

По данным суда, мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца — до 14 августа 2021 года — была избрана после рассмотрения ходатайства следователя по расследованию особо важных дел Следственного комитета России (СКР). Сразу после задержания обвиняемый заявил, что не вдавался в детали технического устройства заправки. По его словам, он осуществлял только общее руководство.

15 июня сообщалось о задержании второго фигуранта по уголовному делу — инженера АЗС. По версии следствия, инженер и директор заправки не обеспечили правила безопасности при организации сливно-наливных работ по разгрузке сжиженного газа.

По факту пожара, в котором пострадали 35 человек, возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Следователи установили, что 14 июня на АЗС находились 66-летний заправщик и 28-летняя кассир. Вечером туда прибыл газовоз, его 48-летний водитель вместе с заправщиком приступили к разгрузке сжиженного газа. В это время произошло воспламенение газовой смеси. Началась эвакуации граждан, но в этот момент взорвалась вся газовая смесь, имевшаяся на АЗС. Пострадали работники АЗС, присутствующие рядом люди и сотрудники близлежащих организаций.

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