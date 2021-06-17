Следователи проверят смерть в СИЗО авторитетного мэра по кличке Арда

В Следственном комитете России (СКР) решили проверить обстоятельства смерти в московском СИЗО бывшего мэра города Миасса Челябинской области Виктора Ардабьевского, известного в криминальных кругах как авторитет Арда. Об этом в четверг, 17 июня, cообщает Telegram-канал Mash.

В ведомстве подозревают, что Ардабьевского убили. Он был госпитализирован с язвой и прооперирован, но через некоторое время скончался. У погибшего обнаружили переломы четырех ребер, что объяснялось последствием реанимационных действий. СКР проводит проверку по статье 116 УК РФ («Побои»).

Ранее 17 июня сообщалось о раскрытой связи Виктора Ардабьевского и банды Дмитрия Леснякова по кличке Лес. По данным следствия, с 1999 по 2011 год Лесняков и Дмитрий Завьялов руководили подразделениями межрегиональной преступной группы, которая совершила более 40 тяжких и особо тяжких преступлений в Москве, Челябинской, Московской и Ростовской областях и Краснодарском крае.

В СКР отметили, что следствие в отношении других участников банды продолжается.