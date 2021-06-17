Мэр города в Италии оказался под следствием из-за прищемившего палец ребенка

Мэр итальянского города Крема Стефания Бональди оказалась под следствием из-за травмы у ребенка — ему прищемила пальцы школьная пожарная дверь. Градоначальница шокирована тем, что дело могут открыть по такой причине. Об этом пишет агентство Reuters.

Родители ребенка, подавшие заявление в полицию, настаивают, что именно мэр ответственна за безопасность школьников в публичном месте. Сама женщина шокирована этой ситуацией — даже в том случае, если ей не предъявят обвинений, ей придется тратить время на следствие и деньги на адвоката и терпеть репутационные издержки.

«Если можно отправлять под следствие за что-то подобное, то можно отправлять под следствие за что угодно, что происходит в городе», — подчеркнула она.

За Бональди вступилась ассоциация итальянских мэров (ANCI), в которой состоит более восьми тысяч человек. Отмечается, что из-за введения новых законов, направленных против коррупции, но недостаточно сбалансированных и согласованных, все меньше людей хотят возглавлять городские администрации.

Как отметил мэр города Бари и глава ANCI, закон делает градоначальников крайне уязвимыми для любых исков. «Каждый раз, когда вы подписываете распоряжение, вы рискуете совершить преступление. Но если вы его не подписываете, вас могут привлечь за неисполнение служебных обязанностей», — заявил он.

При этом, отмечает агентство, институт мэрской власти — важная часть итальянской демократической системы и платформа для будущих высокоранговых политиков, так что его ослабление грозит качеству политического процесса в Италии.