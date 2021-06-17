Захарова объяснила недопуск российских журналистов на пресс-конференцию Байдена

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга объяснила недопуск российских журналистов на пресс-конференцию президента США Джо Байдена по итогам саммита с российским лидером Владимиром Путиным в Женеве. Об этом сообщает ТАСС.

По словам дипломата, заявления американской стороны «о некой открытости, нецензурировании информационного пространства <...> разбиваются об их же практику». «На деле провозглашаются высокие лозунги. На самом деле, они не подкреплены реальными шагами», — добавила Захарова.

При этом она напомнила, что на пресс-конференции президента России всегда не только пускают российских представителей госорганов, но и приглашают иностранных журналистов из различных стран. «Тем более, когда мы понимаем, что мероприятие, по итогам которого запланирована пресс-конференция, касается определенной страны, то уж точно журналистов из этой страны или из этого региона мы в обязательном порядке приглашаем», — подчеркнула официальный представитель МИД России. «Выводы делайте сами, хотя они уже очевидны», — заключила Мария Захарова.

Ранее сообщалось, что сотрудников российских СМИ не аккредитовали на пресс-конференцию президента США Джо Байдена по итогам встречи с российским коллегой Владимиром Путиным. Пресс-служба Белого дома предоставила журналистам контакт сотрудника, отвечающего за аккредитацию, однако письма с просьбой допуска на пресс-конференцию были проигнорированы. В аналогичной ситуации оказались также сотрудники других российских СМИ.

Встреча российского и американского президентов прошла в среду, 16 июня, в Женеве на вилле Ла Гранж. Лидеры общались на протяжении трех с половиной часов.