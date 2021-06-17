Стали известны подробности отставки сенатора Королева

Депутат Липецкого областного Совета депутатов Олег Хомутинников в беседе с «Лентой.ру» раскрыл подробности написания бывшим губернатором Липецкой области, членом Совета Федерации Олегом Королевым заявления о сложении с себя полномочий сенатора. По его словам, заявление было написано заранее, а факт его существования держался в тайне.

«Он написал заявление какое-то время назад. Все это держалось в тайне, поскольку не было понимания, когда оно будет рассматриваться в Совете Федерации. Сейчас, насколько я понимаю, такое приняли решение, поэтому информация появилась. А написал заявление он не сегодня, насколько мне известно, а несколько загодя: неделю или две назад», — сообщил Хомутинников.

По его словам, отношение «старой команды» депутатов Липецкой области к Королеву в связи с подозрениями в пьяном вождении, о котором стало известно 13 мая, не изменилось.

«Это никак не повлияло на отношение у старой команды к Олегу Петровичу. Понятно, что там все коррумпированы-перекоррумпированы. Что называется, клейма ставить негде. А новый губернатор [Игорь] Артамонов, естественно, хочет усиливать свою команду и своих людей продвигать и в Совет Федерации, и в Госдуму. И понятно, что случившееся для него — подарок судьбы. Это прекрасная возможность усилиться в регионе для него. Поэтому они довольны и активничают», — заключил Хомутинников.