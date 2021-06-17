В Хакасии отменили выпускные и ввели комендантский час из-за пандемии

Власти Хакасии из-за пандемии коронавируса отменили проведение выпускных, а также ввели комендантский час для несовершеннолетних, сообщается на сайте регионального правительства.

Решение о новых ограничительных мерах было принято в четверг. Для сдерживания роста числа заболевших среди детей и подростков им запретят находиться на улице без родителей или законных представителей с 20 вечера до 7 часов утра. Кроме того приостанавливается проведение выпускных в школах. Все спортивные мероприятия на открытом воздухе должны проходить без зрителей, а залы в культурных учреждениях должны быть наполнены не более чем на 50 процентов, вместо 75.

Ранее сообщалось, что в некоторых российских регионах ввели обязательную вакцинацию для определенной категории населения. В Сахалинской области должны пройти вакцинацию работники сферы обслуживания, образования и здравоохранения. В свою очередь правительство Кемеровской области приняло решение ввести обязательную вакцинацию для определенных категорий граждан вслед за Москвой и Подмосковьем. Также власти Санкт-Петербурга на фоне подъема заболеваемости коронавирусом с 17 июня ужесточили ограничения.