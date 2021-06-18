Российскому здравоохранению выдадут 25 миллиардов рублей

Правительство России выделит дополнительно 25 миллиардов рублей на поддержку системы здравоохранения. Об этом во время посещения ГКБ номер 40 Департамента здравоохранения Москвы рассказал премьер-министр Михаил Мишустин, передает ТАСС.

По его словам, необходимость увеличения расходов на медицинское страхование обсуждалась накануне, 17 июня, на координационном совете по борьбе с коронавирусной инфекцией. Далее объемы поддержки могут увеличиться, если ситуация начнет ухудшаться.

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Глава правительства указал, что нормативно-правовая база о перераспределении остатков средств Фонда обязательного медицинского страхования уже принята. В настоящее время документ находится на одобрении Совета Федерации. Он подразумевает в том числе выплаты медицинскому персоналу, работающему в «красной зоне».

17 июня на заседании кабинета министров Мишустин сообщил об увеличении выплат семьям с детьми от 3 до 7 лет на 55 миллиардов рублей, то есть более чем на четверть. Ранее на эти цели в бюджете было предусмотрено порядка 200 миллиардов рублей.

В последние недели в России ухудшается ситуация с коронавирусом. За последние сутки в Москве выявлен максимум случаев заражения с начала пандемии — 9056.