Новый вид лягушки назвали в честь рок-группы Led Zeppelin

Группа зоологов из университета Сан-Франсиско-де-Кито в Эквадоре обнаружила в Андах новый эндемичный вид дождевой лягушки Pristimantis и назвала ее в честь британской рок-группы Led Zeppelin. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на научную статью, опубликованную в журнале Neotropical Biodiversity

«Название дано в честь Led Zeppelin и их необычной музыки, это британская рок-группа, образованная в Лондоне в 1968 году, одна из самых влиятельных групп на протяжении 1970-х годов и прародительница как хард-рока, так и хеви-метала», — говорится в статье.

Маленькую лягушку, которая может вырасти до 3,6 сантиметра в длину, можно узнать по медно-красным глазам и разноцветной — желтой, коричневой, черной и оранжевой — коже.

Pristimantis ledzeppelin обнаружили в горных лесах региона Кордильера-дель-Кондор на юго-востоке Эквадора. За последние годы там было открыто несколько видов эндемичных — обитающих только в этой местности — земноводных. В своей работе зоологи назвали этот экорегион в тропических Андах одним из наиболее уязвимых в мире. Дикой природе здесь угрожают расширяющееся сельское хозяйство, лесозаготовка и добыча полезных ископаемых на многочисленных концессионных участках.

«В месте обитания Pristimantis ledzeppelin можно наблюдать животноводство, добычу древесины, мелкомасштабную добычу полезных ископаемых, которая, вероятно, станет более активной, поскольку этот район находится в концессии на добычу полезных ископаемых у транснациональной компании», — отметили ученые.

В выводах своего доклада зоологи призвали рассмотреть новые долгосрочные инициативы для сохранения мелких позвоночных в регионе Кордильера-дель-Кондор, поскольку ряд описанных новых видов с большой вероятностью обитает только в этом ограниченном районе.