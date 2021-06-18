Власти Китая надавили на миллиардера из-за подозрительного стихотворения

Китайского миллиардера Ван Си вызвали в правительство страны после того, как его пост в социальных сетях вызвал волнения на бирже, пишет Bloomberg. В публикации заподозрили неявную критику в адрес властей, что напугало инвесторов. В результате Пекин надавил на миллиардера, потребовав избегать публичности.

Причиной скандала стало древнее стихотворение, которое Ван Си, глава крупнейшей в стране компании по доставке еды Meituan, разместил в своем аккаунте в Weibo, китайском аналоге Twitter. В тексте тысячелетней давности говорится о том, как первый император Китая сжигал книги несогласных с ним ученых.

Публикация появилась в начале мая, и после этого акции Meituan резко подешевели. Вскоре Ван Си удалил пост и объяснил, что хотел раскритиковать непредусмотрительность конкурентов, но это не остановило распродажу акций компании на сумму в 26 миллиардов долларов.

После инцидента Ван Си старается не привлекать внимания и больше ничего в соцсетях не написал, хотя раньше делал это по меньшей мере раз в неделю.

Meituan — вторая по стоимости компания в Китае. В ее отношении еще до скандального поста было начато антимонопольное расследование, которое может обойтись компании более чем в 700 миллионов долларов штрафа.

Участникам рынка ситуация со стихотворением напомнило прошлогоднюю историю с основателем Alibaba Джеком Ма, чья критика в адрес Пекина привела к беспрецедентному давлению на интернет-сектор Китая. Alibaba также столкнулась с расследованием антимонопольного органа и была оштрафована на рекордные 2,8 миллиарда долларов из-за злоупотребления положением на рынке.

Конфликт между основателем Alibaba Джеком Ма и властями страны начался в 2020 году после того, как он раскритиковал политику правительства в области цифровых технологий. После этого власти заблокировали выход на биржу дочерней финансовой компании Ant Group. В июне появилась информация о возможном перемирии в противостоянии предпринимателя и правительства, власти дали Ant Group разрешение управлять потребительской финансовой компанией.