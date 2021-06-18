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Самая элитная школа в Калифорнии оказалась рассадником насильников

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Фото: Frederick M. Brown / Getty Images

Самая элитная школа в Калифорнии — Thacher School города Охай — оказалась рассадником насильников, которые орудовали там на протяжении нескольких десятилетий. Об этом пишет The New York Post.

Лосанджелесская юридическая фирма Munger, Tolles & Olson подготовила отчет после того, как в 2020 году против школы начали выдвигать обвинения. Фирма опросила более 120 бывших учеников, их родителей, нынешних или бывших преподавателей и сотрудников школы.

Помимо того что некоторые учителя «переходили границы» в общении со студентами, один из них насиловал свою 16-летнюю ученицу. После серии издевательств, которые девушка пережила в 1980-х годах, школа не принесла никаких извинений: напротив, помощник директора только спросил, понравилось ли ей.

«Во время первого года учебы [этот преподаватель] становился все более жесток. Он бил меня, часто просто швырял меня так, что я теряла сознание», — рассказала потерпевшая. По ее словам, время обучения казалось ей безнадежным.

Многие из тех, кого подозревают в изнасилованиях, уже не работают в школе. Хотя им до сих пор не были предъявлены обвинения, местные власти задумываются о том, чтобы открыть дело.

В конце мая на территории школы-интерната в Камлупсе (Канада) было найдено 215 останков тел. Некоторым погибшим детям было по три года. По словам главы общины города Розанны Казимир, захоронение никогда не документировалось администрацией школы.

Ожидается, что предварительные выводы о причинах произошедшего могут быть готовы к середине июня. Школа-интернат для индейцев Камлупс действовала с 1890 по 1978 год и была обязательной для посещения детьми индейцев.

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