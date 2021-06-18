Стало известно об отказе УЕФА от проведения соревнований в Белоруссии

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отказался проводить соревнования под своей эгидой в Белоруссии. Об этом сообщает Telegram-канал Фонда спортивной солидарности страны со ссылкой на заместителя генсека организации Кевина Лямура.

Чиновник отметил, что выражает поддержку всем белорусским атлетам, борющимся за свои права. Коснется ли запрет проведения в Белоруссии товарищеских матчей, игр квалификации чемпионата мира-2022 и еврокубковых встреч — не уточняется.

8 июня от участия в Лиге чемпионов был отстранен минский хоккейный клуб «Юность». Официальной причиной были названы трудности с логистикой.

Обсуждение новых санкций в отношении Белоруссии началось после инцидента с самолетом ирландской Ryanair, совершившим вынужденную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о якобы заложенной бомбе. Позднее белорусскими властями был задержан находившийся на борту оппозиционер, основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич.