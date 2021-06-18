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В Госдуме сочли санкции Украины против Чемезова признанием его «оружейником года»

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Вячеслав Володин
Вячеслав Володин
Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости

Решение президента Украины Владимира Зеленского ввести санкции против главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова является признанием его «оружейником года», такое мнение выразил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Парламентарий напомнил, что ограничения против него уже вводились два года назад, а новые свидетельствуют об эффективной работе организации. Он отметил, что руководитель сделал многое на своем посту, были построены новые заводы, созданы тысячи рабочих мест, производится перевооружение армии.

«Санкции Зеленского — это своего рода признание Сергея Чемезова победителем в номинации "оружейник года". Когда это признает президент государства, считающий нашу страну врагом, это подтверждает, что "Ростех" — эффективен и конкурентен, также как и его глава», — подчеркнул Володин.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о санкциях против главы российской госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова, заместителя председателя совета директоров производителя титана «ВСМПО-Ависма» Михаила Шелкова, российского бизнесмена Павла Фукса и украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа. Причины, по которым будут введены ограничения, не уточняются.

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