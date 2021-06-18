В Госдуме сочли санкции Украины против Чемезова признанием его «оружейником года»

Решение президента Украины Владимира Зеленского ввести санкции против главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова является признанием его «оружейником года», такое мнение выразил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Парламентарий напомнил, что ограничения против него уже вводились два года назад, а новые свидетельствуют об эффективной работе организации. Он отметил, что руководитель сделал многое на своем посту, были построены новые заводы, созданы тысячи рабочих мест, производится перевооружение армии.

«Санкции Зеленского — это своего рода признание Сергея Чемезова победителем в номинации "оружейник года". Когда это признает президент государства, считающий нашу страну врагом, это подтверждает, что "Ростех" — эффективен и конкурентен, также как и его глава», — подчеркнул Володин.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о санкциях против главы российской госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова, заместителя председателя совета директоров производителя титана «ВСМПО-Ависма» Михаила Шелкова, российского бизнесмена Павла Фукса и украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа. Причины, по которым будут введены ограничения, не уточняются.