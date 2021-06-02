В России захотели вводить санкции против любых иностранцев

В России захотели расширить возможности введения персональных санкций против иностранцев и лиц без гражданства, нарушивших права россиян или совершивших преступления против них. Соответствующий законопроект правительство предложило на рассмотрение Госдумы, текст документа опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

В пояснительной записке уточняется, что в нынешней ситуации возможен ввод ограничительных мер лишь в отношении граждан США, хотя в действительности нарушить права соотечественников могут и другие иностранцы. В связи с этим авторы инициативы предлагают «распространить возможность применения указанных мер санкционного характера на всех иностранцев вне зависимости от их гражданской принадлежности, а также предусмотреть возможность применения таких мер к лицам без гражданства».

Указывается, что речь идет о таких рестрикциях, как запрет на въезд в страну, арест на территории РФ финансовых и других активов, а также наложение запрета на любые сделки с собственностью и инвестициями, приостановление деятельности на территории России находящихся под контролем таких граждан юридических лиц, а также полномочий в советах директоров или иных органах управления организаций, зарегистрированных на территории государства.

В тексте документа подчеркивается, что инициатива не предполагает расширения ограничений в отношении некоммерческих организаций, вовлеченных в политическую деятельность на территории страны. Кроме того, она не распространяется на вопросы, связанные с передачей несовершеннолетних россиян на усыновление.