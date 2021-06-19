В Южной Корее нашли самого расслабленного человека

В Южной Корее провели соревнование Space Out Competition, на котором выбрали самого расслабленного человека. Необычное состязание в 2021 году напомнило людям о важности покоя и призвало их вернуться к этому состоянию на фоне пандемии коронавируса, пишет World of Buzz.

Конкурс состоялся в лесах на острове Чеджудо. Участникам соревнования предложили максимально расслабиться на 90 минут: победу одержал тот, у кого зафиксировали наиболее стабильную и низкую частоту сердечных сокращений. Таким образом и был найден самый расслабленный человек: в 2021 году им стал парикмахер из города Чеджу, который почти не двигался в течение полутора часов.

«Мир, скованный пандемией, нуждается в Space Out больше, чем когда-либо. Несмотря на то, что мы находимся дома, мы тратим наше время на стресс и беспокойство», — подчеркнула художница Вупс Ян, автор идеи конкурса. Впервые состязание Space Out Competition провели в Южной Корее в 2014 году.

Участники соревнования признались, что почувствовали себя «обновленными» после 90 минут отдыха. Ли Джи Вон, 24-летняя студентка колледжа, рассказала, что во время пандемии у нее появилось много свободного времени, но она стремилась провести его максимально эффективно. «Только на конкурсе я смогла действительно отпустить себя и отдохнуть», — подчеркнула она.

Ранее девушка без ноги вышла в финал национального конкурса красоты. Отмечается, что 25-летняя Бернадетт Хагенс потеряла конечность из-за болезни. Но это не помешало ей участвовать в состязании «Мисс Северная Ирландия.