Названы российские города с самыми счастливыми людьми

Наибольшее число счастливых людей живет во Владивостоке, Томске, Липецке и Оренбурге. К такому выводу пришли эксперты Финансового университета при Правительстве России, проведя исследование удовлетворенности граждан своей жизнью. Соответствующий отчет опубликовала «Российская газета».

Мониторинг был проведен в 78 городах с населением более 250 тысяч человек. Выяснилось, что доля полностью довольных или в основном довольных своей жизнью россиян снизилась до 73 процентов. К началу 2019-го она превышала 80 процентов.

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Согласно результатам опроса, во Владивостоке проживает 87 процентов счастливых людей. В Томске их на 1 процент меньше, в Липецке и Оренбурге — по 85 процентов. Большое число удовлетворенных россиян также живет в Череповце, Грозном и Чите — по 84 процента.

В конце рейтинга оказались Владикавказ (63 процента), Хабаровск (69 процентов), Воронеж, Петрозаводск и Ярославль (по 70 процентов).

В ноябре 2018 года выяснилось, что подавляющее число россиян (84 процента) считают себя счастливыми людьми. Чаще всего причиной полного удовлетворения жизнью граждане называли семью.

В мае того же года жители России назвали развитие вооруженных сил, возвращение Крыма и Олимпиаду в Сочи главными достижениями своей страны за последние 10-15 лет.

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