Россияне растеряли веру в счастливое будущее

Все индексы социального самочувствия россиян в июне 2018 года ушли в минус по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Так, индекс удовлетворенности российских граждан своей жизнью оказался равен 53 пунктам, еще год назад этот показатель достигал 56 пунктов. Жизнь в целом устраивает 46 процентов россиян, об обратном заявили 23 процента респондентов. Также за год значительно снизился уровень социального оптимизма — с 59 пунктов до 36.

Что касается индекса оценок экономической обстановки в стране, то он тоже в значительной степени снизился — 37 пунктов против 53 годом ранее. Доля респондентов, оценивающих положение дел в российской экономике ниже среднего, в два раза превышает долю тех, кто дает положительные оценки.

Своим материальным положением довольны лишь 14 процентов опрошенных, негативную оценку при этом дают 25 респондентов, в остальном преобладают средние оценки.

Ранее ВЦИОМ подсчитал, что каждый третий россиянин в возрасте от 18 до 24 лет (31 процент) выразил желание уехать из страны. Наиболее привлекательными странами для постоянного места жительства называли Германию, США и Испанию.

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