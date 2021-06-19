Сборная Испании сыграла вничью с Польшей в матче Евро

Сборная Испании сыграла вничью с национальной командой Польши в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Севилье на стадионе «Ла Картуха» и завершилась со счетом 1:1. На 25-й минуте нападающий Альваро Мората вывел испанцев вперед. Во втором тайме на 52-й минуте форвард Роберт Левандовски сравнял в счете. На 56-й минуте испанцы не сумели реализовать пенальти.

Таким образом, после двух матчей Испания набрала три очка и располагается на третьем месте в группе E. Польша замыкает квартет с одним очком. Швеция, обыгравшая ранее словаков, набрала четыре очка и лидирует. Словакия занимает второе место с тремя очками.

Чемпионат Европы продлится до 11 июля. Финал пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли».