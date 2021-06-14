Испания и Швеция сыграли вничью на чемпионате Европы

Сборная Испании сыграла вничью с командой Швеции в матче группового этапа чемпионата Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Севилье. Команды не отметились забитыми мячами. Ближе к взятию ворот соперника были испанцы: подопечные Луиса Энрике 17 ударов. Шведы всего четырежды угрожали воротам испанцев.

Ранее в рамках группы E Словакия переиграла команду Польши со счетом 2:1. Таким образом, после первого тура словаки возглавили квартет.

Также 14 июня состоялась встреча группы D между Чехией и Шотландией. Голом с центра поля отметился форвард чехов Патрик Шик. Он оформил в этом матче дубль и обеспечил победу своей команде со счетом 2:0. Шик был выбран лучшим игроком матча.

Евро-2020 продлится до 11 июля. Действующий чемпион Старого Света — сборная Португалии.

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