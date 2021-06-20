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Российские военные развернули колонну армии США в Сирии

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Российские и турецкие военные патрулируют сирийскую трассу
Российские и турецкие военные патрулируют сирийскую трассу
Фото: РИА Новости

Подразделение Вооруженных сил России развернуло колонну международной коалиции во главе с США в сирийском Телль-Тамре. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Российские военные дежурили на трассе М-4 в провинции Хасеке и зафиксировали перемещение патруля коалиции. В его составе были замечены четыре бронеавтомобиля MaxxPro и Oshkosh M-ATV. На военных машинах были американские флаги.

«Военные США передвигались без предварительного уведомления российской стороны и нарушили действующие механизмы упреждения конфликтных ситуаций», — сообщил корреспондент.

В итоге движение колонны ВС США было заблокировано, и подразделение сил коалиции было вынуждено развернуться.

Ранее сообщалось, что жители сирийской деревни Фарфара забросали камнями американский патруль и выгнали его при попытке проехать через населенный пункт.

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