Бойца UFC арестовали по подозрению в ограблении

Американский боец смешанного стиля (MMA) Луис Пенья арестован по подозрению в ограблении. Об этом сообщает MMA Fighting.

27-летний спортсмен, известный по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), был задержан в пятницу 18 июня. Пенья подозревается в совершении ограбления и нанесении побоев. 16 июня в Twitter боец признался, что испытывает проблемы с душевным здоровьем.

В последний раз Пенья выходил в октагон UFC в апреле. Тогда он одержал победу над Александром Муньясом раздельным решением судей.

Всего в активе Пеньи девять побед при трех поражениях. Он дебютировал в MMA в 2016 году. В UFC Пенья попал благодаря участию в шоу The Ultimate Fighter.

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