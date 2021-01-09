Бойца UFC арестовали после нападения на сестер

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ирвин Ривера арестован после нападения на сестер. Об этом сообщает ESPN.

По сообщению источника, у старшей сестры спортсмена были раны на лице, спине, руках, ладонях и повреждения обоих легких. Младшая сестра получила аналогичные повреждения. Обеих женщин доставили в больницу.

Ривера провел на профессиональной арене 16 боев, в которых одержал десять побед. Последний поединок он провел в сентябре прошлого года.

Ранее глава UFC Дэйна Уайт подвел итоги 2020-го, назвав лучших бойцов года. Американец отметил двух представителей промоушена: шведа чеченского происхождения Хамзата Чимаева и американца Кевина Холланда.

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