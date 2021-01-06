Менеджер Нурмагомедова рассказал о несостоявшемся боксерском бою с Мэйуэйзером

Али Абдель-Азиз, менеджер российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова, рассказал о несостоявшемся боксерском бою с американцем Флойдом Мэйуэйзером. Об этом сообщает Boxing Scene.

По словам функционера, его подопечный мог бы заработать за поединок около 100 миллионов долларов. В переговорах также участвовал президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт. Абдель-Азиз отметил, что бой не состоялся из-за нежелания Нурмагомедова участвовать в поединке по правилам бокса.

В октябре Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гейджи и в третий раз защитил пояс чемпиона UFC в легком весе. Спортсмен объявил об уходе из MMA после триумфа. На счету россиянина — 29 побед и не одного поражения в MMA.

Последний раз Мэйуэзер провел выставочный бой 31 декабря 2018 года в Токио, нокаутировав в первом раунде Тенсина Насукаву. Американец — непобежденный боксер. В активе 43-летнего спортсмена 50 побед в 50 поединках.