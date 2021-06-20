Бывший чемпион UFC одолел экс-чемпиона мира по боксу

Бразильский боец смешанного стиля (MMA) Андерсон Силва одержал победу над мексиканским боксером Сезаром Чавесом. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Силва, известный по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), оказался сильнее экс-чемпиона мира в боксерском поединке. 35-летний Чавес уступил раздельным решением судей.

Бывший чемпион UFC Силва в одном из эпизодов даже опустил руки, провоцируя оппонента на атакующие действия. Чавес в прошлом удерживал пояс чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

46-летний Силва одержал большинство побед в MMA, используя ударную технику. Из 34 побед 23 были добыты нокаутом.

Силва покинул UFC в ноябре 2020-го. В марте 2021-го бразилец объявил о готовности выступить по правилам бокса.