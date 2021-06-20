Швейцария обыграла Турцию в заключительном матче группового этапа Евро

Швейцария обыграла Турцию в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 20 июня, и завершилась со счетом 3:1 в пользу швейцарцев. В составе победителей голом отметился Харис Сеферович, дубль на свой счет записал Шердан Шакири. У Турции отличился Ифран Кахведжи.

Турция завершила выступление на турнире. Швейцария заняла третье место в группе и имеет шанс попасть в плей-офф, если окажется в числе лучших четырех команд из тех, кто финиширует третьими. Чемпионат Европы завершится 11 июля.