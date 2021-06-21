Отрицавший коронавирус украинский депутат отчитается в ПАСЕ о ковид-паспортах

Отрицавший существование коронавируса народный депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Юрий Камельчук выступит на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) с докладом о ковид-паспортах. Об участии в сессии депутат сообщил на своей странице в Facebook.

«Сегодня в Страсбурге меня избрали спикером по тематике "Ковид-паспорта и сертификаты" от политической группы "Европейская народная партия" в дебатах на сессии ПАСЕ. Стоит сохранить баланс между потребностями сдерживания угроз пандемии, правами человека и возможностями бизнеса, особенностями отдыха, что актуально особенно летом», — написал депутат.

Подписчики депутата возмутились публикацией и припомнили ему его высказывания о несуществующем вирусе COVID-2019.

В декабре 2020 года Камельчук в эфире украинского телеканала назвал коронавирус вымышленной болезнью и предостерег об опасности вакцинации. «Я сейчас абсолютно серьезно заявляю, что не доверяю ни одной вакцине в мире. Особенно от вымышленной болезни COVID-19», — заявлял депутат. Он также известен как сторонник конспирологических теорий о коронавирусе.

С начала пандемии коронавирусом на Украине заразились более 2,2 миллиона человек. Жертвами инфекции стали более 50 тысяч пациентов.

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