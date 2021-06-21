Катар назвал условие допуска болельщиков на чемпионат мира по футболу

Катар допустит на матчи чемпионата мира по футболу 2022 года только привитых от коронавируса болельщиков. Об этом Assosiated Press сообщил премьер-министр страны Халид бин Халифа бин Абдулазиз Аль-Тани.

По словам политика, к моменту старта турнира массовая вакцинация будет проводиться во многих странах мира. Он также добавил, что сейчас ведутся переговоры о предоставлении одного миллиона доз вакцины для тех фанатов, кто приедет в страну на матчи мундиаля, но еще не будет привит.

В апреле сообщалось, что за время подготовки к турниру в Катаре скончались более 6,5 тысячи мигрантов. Речь идет о рабочих из Индии, Пакистана, Непала, Бангладеш и Шри-Ланки, которые погибли с тех пор, как в 2010-м году страна выиграла право на проведение мундиаля.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 22 декабря 2022 года. В финальной части турнира примут участие 32 команды.