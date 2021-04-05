Украинские полицейские обеспечат порядок на ЧМ-2022 по футболу в Катаре

К обеспечению порядка во время чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре будут привлечены украинские полицейские. Об этом «Украинской правде» сообщил президент страны Владимир Зеленский.

Глава государства, комментируя итоги поездки в Катар, заявил, что сотрудников правопорядка из Украины считают лучшими, поэтому они будут работать на улицах городов, которые примут мундиаль. Другие детали не уточняются.

1 апреля сообщалось, что за время подготовки к турниру в Катаре скончались более 6,5 тысячи мигрантов. Речь идет о рабочих из Индии, Пакистана, Непала, Бангладеш и Шри-Ланки, которые погибли с тех пор, как в 2010-м году страна выиграла право на проведение мундиаля.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 22 декабря 2022 года. В финальной части турнира примут участие 32 команды.