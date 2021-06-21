В Петербурге в 33-градусную жару включили отопление

Жителям дома №6 в переулке Пирогова в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга включили отопление в 33-градусную жару. Это произошло утром 21 июня, сообщает «Фонтанка.ру».

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Как рассказал изданию один из жителей дома, батареи в его доме «шпарят» с раннего утра. При этом кипятком наполнили трубы не только в его подъезде, а во всем здании. «Все жители в шоке. Мы обрываем телефоны ЖКС (компании «Жилкомсервис» — прим. «Ленты.ру»)», — посетовал он.

В аварийно-диспетчерской службе «Фонтанке» сообщили, что в доме проводятся плановые работы, а именно промывка батарей согласно утвержденному графику. Диспетчер отметила, что понимает гнев жителей, но «ничего с этим сделать не могу». Она пообещала передать соответствующую жалобу специалисту. Работы должны продлиться до середины дня.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал россиянам в некоторых регионах страны аномальную жару и непогоду в ближайшие дни. По словам синоптика, с погодными аномалиями сложилась необычная ситуация. Так, в европейской части России ожидается температура воздуха на 8-9 градусов выше нормы, в Северо-Западном, Центральном федеральных округах и на юге России — на 4-6 градусов.

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