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Украинцев предупредили о жизни без горячей воды и отопления

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Фото: Pixabay

На Украине оказался под угрозой срыва будущий отопительный сезон, с 20 мая по всей стране могут отключить горячую воду. Причиной тому переход на рыночные условия закупки газа на фоне значительных долгов. Об этом риске предупредил глава «Укртеплокоммунэнерго» Арсентий Блащук, передает OBOZREVATEL.

Ситуация усугубляется тем, что украинцы платят за воду и тепло по факту, а коммунальщикам приходится вносить предоплату за топливо. До 20 мая «Нафтогаз» обязан продавать газ поставщикам по фиксированным тарифам, но затем действие спецобязательств заканчивается.

«После отмены ПСО предприятия должны закупать газ по предварительной оплате. А где деньги взять, если у нас потребитель платит после того, как уже использовал горячую воду и отопление. А что делать тепловикам? Как рассчитаться с долгами еще и купить газ?» — сказал Блащук.

До 20 мая правительство Украины и Верховная Рада должны разработать предложения по выходу из сложившейся ситуации. Глава «Укртеплокоммунэнерго» уверен, что единственный вариант — это списать 51,3 миллиарда гривен (около 138 миллиардов рублей по текущему курсу). Он добавил, что и государство должно компенсировать разницу в действующих тарифах и рыночными ценами, долг составляет около 27 миллиардов гривен.

Несколько общественных организаций, среди которых Ассоциация энергоэффективных городов Украины и Экономическая экспертная платформа, обратились с запросом в Кабмин.

Ранее стало известно, что с 2014 года цена на газ для жителей Украины выросла в 14 раз. Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук отметил, что подорожание коммунальных услуг существенно опережает рост реальных доходов населения.

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