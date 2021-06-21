Немецкий историк оценил теорию о превентивном ударе нацистской Германии по СССР

Немецкий историк и писатель Свен Феликс Келлерхофф оценил теорию о превентивном ударе нацистской Германии по СССР в 1941 году. В своем материале, опубликованном в Die Welt, он рассказал, что некоторые считают, будто Адольф Гитлер лишь упредил удар Иосифа Сталина.

По словам историка, в качестве аргумента сторонники упомянутой теории используют тот факт, что во время нападения на Советский Союз вермахт столкнулся с большой концентрацией войск противника. Однако, утверждает Келлерхофф, немецкие архивные документы полностью опровергают эти домыслы.

Редактор немецкого издания подчеркнул, что операция «Барбаросса» была захватнической войной Германии с целью уничтожения СССР, и это — неоспоримый факт. По словам колумниста, люди, которые уверяют других в превентивном нападении Третьего рейха, оперируют тезисами геббельсовской пропаганды. В этой связи журналист напомнил, что в июне 1941 в нацистской Германии распространяли лживые сообщения о том, что у границ сосредоточились советские войска, а Москва готовится к вторжению.

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«В начале лета 1941 года ни руководство Третьего рейха, ни его наиболее важные военные деятели не боялись внезапной атаки, которую им пришлось бы предотвращать. Почему упорно утверждается обратное, что нападение было превентивной войной?» — задался вопросом Свен Келлерхофф.

Он отметил, что Красная армия на самом деле сконцентрировала на западных рубежах СССР значительные силы. Но они не были расположены таким образом, чтобы начать наступательные операции. Кроме того, ни руководство нацистской Германии, ни армейское командование не боялись неожиданного нападения Советского Союза, которое нужно было бы упреждать.

Историк напоминает, что в высших эшелонах немецкой власти царили очень воинственные настроения, а высокопоставленные чиновники были убеждены в превосходстве военной мощи Третьего рейха.

Ранее журналист Йоханн Альтхаус рассказал о главной ошибке, которая привела к поражению Германии в войне с Советским Союзом. По словам Альтхауса, руководство рейха неверно интерпретировало быстрые победы вермахта в Европе. Быстрый захват Польши, Франции, Норвегии и Югославии убедил фашистов, что блицкриг возможен и в СССР.