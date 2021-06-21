Бывший агент ЦРУ заявил об эффективности политики России по Украине

Бывший агент Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Дэн Хоффман заявил, что Москва переигрывает Вашингтон на украинском направлении. Его слова передает Fox News.

Хоффман назвал эффективной политику России по Украине. «Россия ясно дает понять, что Украина входит в ее сферу интересов. При этом она не считает себя стороной конфликта в Донбассе», — подчеркнул он. По его мнению, Москва не планировала военное вторжение в страну, так как осознавала риск больших жертв среди мирного населения.

Хоффман также отметил, что российский лидер Владимир Путин добился главной цели после отведения войск от украинских границ — он заставил силы США отступить. В частности, он напомнил, что Вашингтон отказался направлять военные корабли в Черное море. По его мнению, западные страны должны усилить военную помощь Киеву и способствовать его интеграции в НАТО и Евросоюз.

18 июня стало известно, что Белый дом временно приостановил многомиллионную военную помощь Украине. Речь шла о выделении Киеву 100 миллионов долларов. Такое решение было принято после встречи президента США Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным, которая состоялась 16 июня в Женеве. Также отмечалось, что Вашингтон заморозил не только финансовую помощь, но и пакет вооружений, который планировалось передать Украине. Позже Белый дом назвал «ерундой» данные о приостановке военной помощи.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украинская сторона заявляла, что Россия наращивает военное присутствие на границах. Москва отрицала обвинения и подчеркивала, что войска находятся в тех районах, где это целесообразно.